Japan werkt samen met Europa aan nieuw gevechtsvliegtuig

Voor het eerst gaat Japan samen met Europese landen werken aan de ontwikkeling van een nieuw ‘zesde generatie’-gevechtsvliegtuig. Met Groot-Brittannië en Italië zal een nieuw stealth-toestel worden ontwikkeld, bedoeld als opvolger van de Eurofighter Typhoon en de Mitsubishi F-2, meldt onder meer Reuters.

In 2018 onthulde British Aerospace al de plannen voor de ontwikkeling van de ‘Tempest’. Dit Brits-Italiaanse toestel wordt ook wel aangeduid als FCAS (Future Combat Air System). In 2019 sloot het Zweedse SAAB zich bij dit project aan. Met de samenwerking gaat het Europees-Aziatische consortium de concurrentie aan met de Frans-Duitse ‘Euro-JSF’. Dat vliegtuig is de beoogde opvolger van onder meer de Franse Rafale. Verwarrend genoeg wordt dit project ook wel aangeduid als FCAS (‘NGWS/FCAS’, Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System). Met de recente voorgenomen aankoop van de F-35 door Duitsland staat de Frans-Duitse samenwerking onder druk.

Sinds de Russische inval in Oekraïne investeren Europese landen meer in defensiematerieel. Ook Japan trekt extra budget uit om zijn defensie te versterken, onder meer vanwege de ervaren militaire dreiging vanuit China. Zowel Japan als Groot-Brittannië beschikken al over de F-35. Toch behouden deze landen de ambitie om zelf een stealth gevechtsvliegtuig te ontwikkelen van een volgende generatie.

Mitsubishi F-2’s van de Japanse luchtmacht ©Leonard van den Broek

De Japanse luchtmacht beschikt nu over ongeveer honderd Mitsubishi F-2 en rond de 200 F-15 Eagle-toestellen. Beide typen zijn meer dan dertig jaar oud en zouden dus op termijn vervangen kunnen worden door het nieuwe toestel. De Britse Royal Air Force en de Italiaanse luchtmacht hebben gezamenlijk meer dan tweehonderd Eurofighter Typhoons. Zoals gebruikelijk zal het aantal af te nemen vervangende toestellen vooral afhangen van het prijskaartje. Tegenwoordig is het beschikbare budget leidend bij de aanschaf, in plaats van het aantal vliegtuigen waar behoefte aan is. Met de almaar stijgende kostprijs van de technologisch complexe gevechtsvliegtuigen is dit ook niet verwonderlijk.