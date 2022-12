Man gearresteerd met tonnen in koffer op Schiphol

Een Nederlander van 62 jaar oud is op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Dit gebeurde nadat bij de douanecontrole bleek dat de man €228.700 in zijn koffer met zich meedroeg. Hij is opgepakt op verdenking van witwassen.

Nadat de douane het forse bedrag aantrof in de bagage van de man werd hij overgedragen aan de Marechaussee. Deze vervolgde het onderzoek en kwam tot de conclusie dat de verdachte geen aannemelijke verklaring had voor het bezit van zoveel geld. Evenmin kon hij toereikend uitleggen wat hij van plan was ermee te gaan doen. Hierop is hij aangehouden en is het geld in beslag genomen. Een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee gespecialiseerd in zaken als witwassen en geldsmokkel, doet verder onderzoek onder auspiciën van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Contant in het vliegtuig

Hoewel het betalingsverkeer de laatste jaren binnen en buiten de EU een stuk eenvoudiger is geworden en in de meeste landen gewoon overal gepind kan worden, nemen nog steeds veel mensen contant geld mee op reis. Dit is in principe, zeker binnen het Schengen-gebied, volkomen legaal. Ga je Europa echter in of uit, dan is het beleid strenger: er gelden regels voor de in- en uitvoer van geld en waardepapieren. Het gaat hier om bedragen van €10.000 of meer: deze moeten worden aangegeven bij de douane in vertrekhal 3 op Schiphol. Wanneer een reiziger €10.000 of meer bij zich heeft zonder hier aangifte van te hebben gedaan, kan hij of zij rekenen op een boete van €1000 tot ongeveer €20.000. Wanneer iemand niet kan verantwoorden waar het geld voor bedoeld is, kan de douane het bedrag in beslag nemen.