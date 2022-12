Omdenken met vliegveld Lelystad | Column

Geachte ministerraad, die club van jullie heeft twee grote problemen. Eén: er moeten vijftigduizend huizen per jaar gebouwd worden. En twee: de luchtvaart moet stukken minder. Oplossing? Maak van Lelystad Airport (EHLE) een dorp. Wegen liggen er al. De aansluiting naar de snelweg is er al. Gas, water, licht? Zijn er. En de paar huidige GA-gebruikers? Daar moet een riant verhuispotje voor gemaakt worden. Dat kan best: op het moment dat de peperdure verkeersleiding, brandweer en dergelijke op EHLE niet meer nodig zijn.

Luuk van Hooijdonks ‘Wings’ kan mooi naar Teuge. Daar staat een enorm complex al twee jaar leeg, midden op het vliegveld. De Vroege Vogels? Naar EHHV. Passend ‘klassiek’ veld. Gooise parel. De verzameling barakken waar deze prachtcollectie nu huist is toch al een affront. Een mooi nieuw gebouw voor werk en vertoning. Misschien in combinatie met nieuwbouw voor de zwevers. AIS? Kan prima naar Eelde of Beek.

De Helipads kunnen in de buurt van Lelydorp blijven. Tussen de kartbaan en de politieacademie, bijvoorbeeld. De nieuwe bewoners van Lelydorp zullen voornamelijk vluchteling zijn en die hebben wel iets anders om over te tobben dan wat wentelwiekgeluid op de achtergrond.

Een prachtige allee ligt al klaar! Een paar winkels en wat horeca. Bloembakken, wipkippen en bejaardenbankjes erbij en dan is het ‘s avonds prachtig flaneren en flirten daar. Kort en goed: één noodlijdend en half mislukt vliegveld dicht, en zorgen dat de levensvatbare bedrijven de economische situatie van de diverse GA-velden elders gaan versterken.



Tip van Goof die hiermee weer eens geen vrienden maakt.

© Goof Bakker

De appelkoek was bij Flantua, het beste vliegveldrestaurant dat Nederland ooit kende, superlekker

Jaap: “Geweldig idee! Aviodrome moet wel blijven, daar ligt onze complete luchtvaartgeschiedenis. Wat ik nog mis in dit fraaie plan is wat je van plan bent met de enorme aankomst- en vertrekhal. Te groot voor het dorpshuis lijkt mij. Misschien een groot winkelcentrum met daarnaast bioscopen, disco’s, een zwemparadijs en een verzorgingshuis voor oude en gebrekkige dorpelingen? Ben benieuwd naar de reactie uit Den Haag.”

Frank: “Zonde man, als GA worden wij altijd al van onze velden afgeschopt… Ik geloof dat we nu drie zweefvelden minder hebben dan toen ik begon… Op dat tempo is over dertig jaar zweefvliegen alleen nog maar iets wat je in Duitsland kunt doen. En dat terwijl er wel miljoenen wordt uitgegeven aan kunst en cultuur… En dan vraag je je af: is vliegen geen cultuur dan? De Duitse overheid denkt daar anders over, zij sponsoren de hele kleine luchtvaart. Zo moeten we het in Nederland ook koesteren.”

© Goof Bakker

© Goof Bakker

© Goof Bakker

Jerry: “Prima idee, Goof”

Giel: “Minder luchtvaart ben ik niet eens echt op tegen. Maar ook met minder luchtvaart is het openen van EHLE voor commerciële luchtvaart een goed idee, omdat zo de lasten van de luchtvaart beter verspreid worden over Nederland. EHLE is voor mij verder reizen dan EHAM, maar ik heb die extra reistijd er graag voor over om niet in zo’n megalomane terminal te hoeven dwalen.”

Cristian: “En dan vliegveld Emmeloord als nieuw ‘groen veld’ weer leven inblazen?

Een baan ligt er, paar pop-up hangaars erbij en klaar, maar ja dat zal Schiphol wel weer niet leuk vinden. Centralisatie van de GA is best een leuke optie. Wellicht kan Lelystad zijn GA kwijt over Hoogeveen, Middenmeer, Teuge en Hilversum. Ik begrijp zelf nog steeds niet, waarom men hem/haar privévliegtuig überhaupt op Lelystad heeft staan. Dan moeten al die vliegers wel in Flevoland wonen toch?”



Hans: “Ik denk dat Teuge dat er niet bij kan hebben hoor”.

Lieneke: “De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), door Daniel de Boer in een reactie op een nieuwsbericht in de Stensor aangeduid als Oost-Nederlandtokkies, zullen je dankbaar zijn voor deze suggestie, Goof. En tja, de Catalina is er toch al weg, idem de PH-PBA. Wat jou betreft geldt voor de rest van al dat vliegtuig dus ook: wegwezen, vlieg op!

Ene Henk Ellens stelt voor een groot asielzoekerscentrum van LEY te maken. ‘Alles is toch al aanwezig’, bericht hij. Volgens de actiegroepen schept het opdoeken van Lelystad Airport ruimte voor 70.000 woningen, terwijl ene A. Eijsink bericht dat Lelystad een vliegveld en 40.000 nieuwe woningen aankan. Ruimte voor de paar winkels, wat horeca, bloembakken, wipkippen en bejaardenbankjes die jij noemt zal er dan nog wel resten.

Of wil je Lelystad, een van de jongste woonplaatsen in Nederland, sowieso tot dorp verklaren?”

Geert & Henriette: “Beter idee: Lees Lelystad in plaats van Teuge. Ruimte genoeg in Lelystad voor heel vliegveld Teuge. Verkeersleiding aanwezig , zodat er ‘netjes’ volgens de bakens in- en uitgevlogen wordt. Geen landgoederen , bossen , steden en dorpen in de naaste omgeving. Veel boeren, die toch al lawaai maken op de trekker ter plekke. De uitstoot van de vliegerij kan daar wel bij of wat boeren stoppen ermee. (Opkopen die handel). Apeldoorn kan op Teuge bouwen. Zonnepanelenveld ook leuk. Geen last meer van de familie B. We zullen je missen! ☹