Overleden: Paul Cass (1961-2022)

Afgelopen weekend is geheel onverwachts de bekende helikopterpiloot Paul Cass overleden. Binnen de spotterswereld wordt met ontsteltenis gereageerd.

Als instructeur en tourpiloot was Paul Cass veelgevraagd. Tijdens de vluchten die hij rondom Los Angeles International Airport (LAX) maakte, was zijn samenspel met de toren opvallend. ‘De toren tipte en attendeerde erop wat er aankwam en waarop we moesten letten’, vertelt een vliegtuigspotter die bij hem aan boord was met het doel een aantal fraaie platen te schieten. ‘Als er een grote A380 aankwam, waarschuwde de toren. “Let nog even op waar je vliegt voor het geval er een doorstart moet komen en op mogelijke turbulentie”, klonk het dan. Iedereen wilde het maximale voor de meevliegende spotters. Het was niet zomaar een kwestie van wat rondjes draaien boven LAX. Ook aan mij maakte Paul kenbaar: “We doen dit samen, als je wat ziet wat je wilt hebben, geef het door”. Dankzij zijn kennis en ervaring wist hij vervolgens zo te sturen dat er vanuit de beste hoek gefotografeerd kon worden. ‘



Paul werd 61 jaar.