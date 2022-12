Luchtvaart Rusland: naast sancties ook gehinderd door sneeuw

Tot wel vijftig vluchten van en naar Moskou zijn vertraagd of gecanceld. Niet door oorlogsgerelateerd trammelant, maar door extreme weersomstandigheden.

Gisterochtend waren reeds 24 vluchten vertraagd met Moskou’s Sheremetyevo Airport als luchthaven van vertrek of bestemming. Ook op de andere vliegvelden van Ruslands hoofdstad was het raak: op Domodedovo en Vnukovo waren respectievelijk elf en zeven vluchten gehinderd door het weer. De zware sneeuwval begon in Moskou halverwege de middag op donderdag en zou volgens meteorologen tot 14 februari kunnen aanhouden. Op het vliegveld zou chaos heersen door grote aantallen wachtenden en slechte voorzieningen. Een van de incidenten die zich als gevolg hiervan voordeed is het onnodig afgaan van het brandalarm en de daarbij behorende sprinklerinstallatie.

pic.twitter.com/TtBSC3CHRN — Visegrád 24 (@visegrad24) December 11, 2022 Tijdens de chaos gingen het brandalarm en de sprinklers aan. Bron: Twitter

Sheremetyevo is na Domodedovo de grootste luchthaven van Moskou en Rusland. Het vliegveld bestaat uit vijf terminals en is de thuisbasis van Aeroflot, de grootste Russische luchtvaartmaatschappij. Het is vernoemd naar het naburige dorpje Sjeremetjevo, dat weer verbonden is met de adellijke Sjeremetevdynastie.

Verenigd Koninkrijk

Niet alleen in Rusland heeft men te kampen met problemen op luchthavens, ook in het Verenigd Koninkrijk is het raak. In vrijwel het hele land zijn daar gisteren vluchten vertraagd of gecanceld vanwege de vrieskou. Met name Stansted en Manchester zijn hevig getroffen. Er is maandagochtend een gele weerswaarschuwing afgegeven voor Londen, Schotland en Zuidwest-Engeland, nadat het VK de koudste nacht van het jaar tot nu toe meemaakte. Ook voor de rest van de week blijven de meteorologische waarschuwingen van kracht.