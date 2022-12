Italiaanse Eurofighter-piloot komt om bij crash

Een Italiaanse luchtmachtpiloot heeft een crash met zijn Eurofighter niet overleefd. Gisteren stortte zijn toestel neer en afgelopen nacht werd zijn levenloze lichaam teruggevonden.

De crash gebeurde een paar kilometer ten zuidoosten van Aeroporto Trapani-Birgi vlak na een reguliere trainingsmissie. De piloot zou bezig zijn geweest met dalen in aanloop naar het vliegveld toen het noodlot toesloeg. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de crash is, aldus de Aeronautica Militare, de Italiaanse luchtmacht. Reddingswerkers vonden het stoffelijk overschot van de 33-jarige kapitein Fabio Antonio Altruda van het 37e Squadron in de vroege uren van woensdag op de crashlocatie. De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft namens de regering haar medeleven aan de nabestaanden van de piloot en de luchtmacht overgebracht.

La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell’#AeronauticaMilitare tragicamente scomparso nell'incidente aereo occorso nei pressi di #Trapani — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) December 14, 2022

Eurofighter

De Eurofighter Typhoon is gebouwd door een, deels Italiaans, Europees consortium. Het toestel is in gebruik bij de luchtstrijdkrachten van onder andere Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Italië en het VK is reeds besloten de Eurofighter te laten vervangen door de F-35. Duitsland lijkt dit ook te gaan doen maar dit moet deze maand nog door het parlement bekrachtigd worden. De Italianen vliegen voorlopig nog met de Eurofighter daar de levering van de toestellen aan het land nog niet op stoom gekomen is. Wanneer alle toestellen geleverd zullen zijn beschikt de Aeronautica Militare over 75 F-35’s.