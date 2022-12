NASA Boeing 747 vliegt voor het laatst

De Boeing 747 van NASA, die gebruikt werd als vliegende telescoop, heeft haar laatste vlucht uitgevoerd. De Jumbo is geland op Davis-Monthan Air Force Base, in de Amerikaanse stad Tucson.

Vanaf de luchtmachtbasis zal het toestel een korte reis maken naar het nabijgelegen Pima Air and Space museum, een van de grootste luchtvaartmusea ter wereld. Het museum zal het toestel, dat van veel van haar apparatuur is ontdaan, de komende weken klaarmaken om tentoongesteld te worden.

Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, beter bekend als SOFIA, was een gezamelijk project van NASA en de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR. Het was een vliegend observatorium bestaande uit een gemodificeerde Boeing 747SP waar een telescoop met een diameter van 2.5 meter was ingebouwd.

Het toestel heeft de registratie N747NA en vloog sinds 2007 voor NASA en het Duitse DLR. De eerste vlucht was op 25 april 1977, waarna het in mei werd geleverd aan Pan Am onder de naam Clipper Lindbergh. In 1986 werd het toestel gekocht door United, dat er tien jaar mee vloog. Daarna werd de Boeing 747 in tien jaar klaargemaakt als SOFIA.