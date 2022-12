Royal Air Maroc schrapt WK-vluchten

Pech voor zo’n tweeduizend Marokko-supporters die van plan waren naar de halve finale van het WK voetbal te gaan: zeven van de maar liefst dertig extra WK-vluchten die Royal Air Maroc had ingepland worden geschrapt, zo meldt de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij vandaag.

Na van de week met veel trots te hebben aangekondigd dertig WK-vluchten naar de halve finale van het WK voetbal uit te voeren moet Marokko nu zeven vluchten cancellen. De reden zou “beperkingen” door Qatarese autoriteiten zijn, maar wat voor beperkingen dat zijn is niet bekend. Qatar Airways zou de vluchten uitvoeren. Volgens voetbalmedia zou Qatar het besluit hebben genomen om te voorkomen dat veel Marokkaanse supporters zonder kaartje zich ophouden rond het Al Bayt Stadium. Voor de wedstrijd van vanavond kreeg Frankrijk tienduizend kaarten maar naar verwachting wordt de regerend wereldkampioen gesteund door om en nabij de vierduizend supporters. De FIFA weigerde eerder de niet-verkochte Franse kaarten alsnog beschikbaar te stellen voor Marokkaanse fans die de boot hadden gemist.

Luchtbrug

De “Leeuwen van de Atlas” staan vanavond tegenover Frankrijk en aangezien Marokko niet bijzonder ver verwijderd is van Qatar wordt het team gesteund door een groot aantal fans. Voor de halve finale was de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc van plan alles uit de kast te halen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk fans de historische wedstrijd kunnen bijwonen. De maatschappij presenteerde de luchtbrug van dertig widebody-vliegtuigen afgelopen maandag: “Na het ongekende succes van de wedstrijd tussen Marokko en Portugal, vermenigvuldigen we (het aantal vluchten, red.) met vier, waardoor we in slechts 24 uur bijna dertig vluchten met widebody-vliegtuigen uit kunnen voeren.” Nu biedt de maatschappij haar excuses aan aan de circa tweeduizend gedupeerden. Zij krijgen allemaal hun geld terug.