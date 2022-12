Video: Hercules landt met motorstoring op Eindhoven

Een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht moest maandag een voorzorgslanding maken op vliegbasis Eindhoven.

De voorzorgslanding volgde op een probleem met een van de motoren van de oudste Nederlandse Hercules. Tijdens de takeoff zou er bij de tweede motor een kleine negentien liter olie doorheen zijn gegaan. Eerder op de dag had hetzelfde toestel ook al een motorstoring die ervoor zorgde dat een testvlucht afgebroken werd. Uit voorzorg rukte de brandweer op de luchthaven groots uit, maar de Hercules kon op de resterende drie motoren gewoon naar het platform taxiën.

Majoor Wilco ter Horst Zijlstra, woordvoerder van de luchtmacht, gaf tegenover het Eindhovens Dagblad aan dat de storing geen directe problemen opleverde: ‘Net als in een auto kan er een rood lampje gaan branden, waarbij het beter is om niet door te rijden. In dit geval kan dat ook gebeuren als er problemen zijn met een motor. Wij nemen geen risico en landen uit voorzorg voor de veiligheid van het personeel en het materieel.’ In onderstaande video zijn beelden van het incident te zien.