Bezwaar KLM werpt vruchten af

KLM maakte bezwaar tegen de bouwplannen van 700 nieuwbouwwoningen nabij Badhoevedorp en kreeg woensdag van de Raad van State gelijk.

Voorafgaand aan de bouw werden berekeningen gemaakt die de overlast van Schiphol in kaart zouden brengen. KLM betoogde echter dat die ‘ondeugdelijk’ waren. De luchtvaartmaatschappij stelde dat Royal Haskoning, een ingenieursbureau dat meehielp met het onderzoek, ‘ten onrechte niet een representatief bronspectrum heeft gehanteerd’. De Raad van State ging daar woensdag in mee en stelt dat onvoldoende rekening gehouden is met de afstand tussen de woningen en de plekken waar vliegverkeer voor veel grondlawaai zorgt. In de berekeningen werd uitgegaan van een afstand tot die plek van anderhalve kilometer, maar volgens de rechter bevindt die zich al op veertig meter van de eerste woningen. Het proefdraaien en grondgeluid van toestellen zou volgens KLM dan ook voor een ‘onaanvaardbaar woon- en leefklimaat’ zorgen, blijkt uit stukken van de Raad van State.

Nieuwe poging

Jurgen Nobel, de VVD-wethouder in Haarlemmermeer die onder meer over woningbouw en Schiphol gaat, meent dat het plan van de woningbouw ondanks de door KLM gewonnen procedure voortgezet moet worden. ‘Wij zijn teleurgesteld in deze uitspraak. De woningnood is groot. Wij willen dan ook graag bouwen op plekken waar dit volgens ons heel goed kan, zoals in Badhoevedorp’, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. De gemeente zal uitzoeken of een nieuw bestemmingsplan gemaakt kan worden dat aan de eisen van Raad van State voldoet.

Niet eerste afwijzing

In mei dit jaar wees de Raad van State eveneens een nieuwbouwproject in de omgeving van Schiphol af. Het plan was in Kronenburg (Amstelveen) 2.500 studenten- en 1.500 kortetermijnwoningen te bouwen. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) concludeerde dat de geluidshinder maakt dat de plek daarvoor niet geschikt is.