Olympisch atleet overleeft vliegtuigcrash

David Rudisha, een atleet die tweevoudig winnaar van Olympisch goud op de 800 meter is, was afgelopen weekend betrokken bij een vliegtuigcrash.

Het ging om een vlucht vanuit Kimana (Kenia), waar de zogeheten Masaai Olympics gehouden worden. Daarbij worden spelen zoals speerwerpen, atletiek en hoogspringen beoefend. Natuurbeschermers promoten dit evenement als een overgangsritueel voor jonge mannen. Na het evenement stapte Rudisha, die de gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016 pakte, samen met vijf andere mannen het vliegtuig in het vliegtuig op weg naar Nairobi. Vlak na takeoff moest het toestel vanwege mechanische problemen een noodlanding maken. ‘Alles verliep goed tot zeven of acht minuten nadat we opgestegen waren toen de motor van het vliegtuig plotseling stilviel’, schetst hij de situatie tegenover Nation.

There are reports of David Rudisha the 800m world record holder surviving a plane crash and doing well at the moment. pic.twitter.com/d1OJCGJxqp — Justin Lagat🇰🇪 (@LagatJustin) December 10, 2022

Ongeplande landing

Toen de piloot het mankement opmerkte, zocht hij een plek om een ongeplande landing te maken. De vlieger zag een vrije ruimte om te landen. Een van de vleugels raakte echter een boom, waarna het toestel over de kop ging. ‘Het was zo eng, je houdt je hart vast. De piloot deed ongelooflijk zijn best om het vliegtuig stabiel te houden’, vervolgt de atleet. Op een afbeelding die op social media verscheen is te zien dat de sporter na de crash voor het vliegtuig staat dat op dat moment ondersteboven ligt.

Naar het ziekenhuis

De atleet kwam goed weg maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht. Ole Marai, voorzitter van de Kenya Masters Athletics, raakte wel gewond aan zijn ribben en werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet de eerste keer dat Rudisha aan de dood ontsnapt. In 2019 was hij betrokken bij een ongeluk toen hij met zijn auto op een bus botste. Hij kwam met lichte verwondingen weg.