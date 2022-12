Vakbonden willen streep door verdrag Qatar Airways

Een luchtvervoersovereenkomst tussen Qatar Airways en de Europese Unie zorgt al enige tijd voor discussie. Nederlandse vakbonden zijn het nog steeds niet eens met de overeenkomst en eisen nu een herziening.

De eis van de vakbonden is opgepakt in de politiek en besproken in de Tweede Kamer. Daaruit is gekomen dat de meerderheid van de Kamer vindt dat er eerst een corruptieonderzoek moet worden afgewacht voordat ze officieel akkoord gaan met het verdrag, zo meldt de Telegraaf. Het onderzoek was ingesteld naar aanleiding van een eerder schandaal in het Europees Parlement waarbij ‘een land in de Perzische Golf‘ steekpenningen betaalde. Volgens Belgische media gaat dit over Qatar.

Ondanks dat het verdrag officieel nog niet is goedgekeurd vonden er al wel significante veranderingen plaatst in het Nederlandse vluchtschema van Qatar. Zo vloog de maatschappij de afgelopen maanden al zes keer per week meer naar Schiphol dan voorheen. De vakbonden vinden de timing van het verdrag alles behalve logisch omdat de luchthaven meer vluchten operationeel niet aankan en juist vraagt aan maatschappijen om vluchten te annuleren. Verder moet Schiphol de komende jaren van het kabinet fors krimpen waardoor een uitbreiding van Qatar Airways onredelijk is. Ook geven de vakbonden aan dat de concurrentiepositie van Europese maatschappijen onder druk komt te staan.

Uitbreiden

Als de Kamer toch instemt met de overeenkomst mag Qatar Airways haar vluchtschema naar Schiphol nog verder uitbreiden. De maatschappij mag dan in plaats van de huidige twintig vluchten, 42 vluchten per week uitvoeren naar de luchthaven.

Sinds de Europese Unie en Qatar een nieuw luchtvaartverdrag sloten, is Qatar Airways flink aan het uitbreiden. In totaal mag Qatar het aantal vluchten naar Europa verhogen van tweehonderd naar vierhonderd.