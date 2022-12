Weeze profiteert van Nederlandse vliegtaks

Door de verhoogde Nederlandse vliegtaks lijken Duitse luchthavens meer in trek bij Nederlandse reizigers. Luchthaven Weeze verwacht daarom het komende jaar een forse stijging van het aantal vluchten en passagiers.

De vliegtaks wordt vanaf 1 januari 2023 verdrievoudigd. Het bedrag gaat van 7,95 euro naar 28,58 euro per vliegticket. Door de stijging kan het veel voordeliger voor reizigers zijn om uit te wijken naar luchthavens in het buitenland zoals Weeze of Münster-Osnabrück. Dat merkt ook de Nederlandse touroperator Sunweb. Woensdag maakte het bedrijf bekend dat het aankomende zomer vluchten aanbiedt naar vier Griekse en twee Turkse bestemmingen vanaf Weeze Airport.

‘We zien dat er naast de boekingen vanaf Nederlandse luchthavens een toenemende vraag is naar reizen vanaf Duitse luchthavens’, aldus Mattijs ten Brink, Sunweb-topman. Dat Weeze zo in trek is bij Nederlanders komt vooral doordat het vliegveld goed bereikbaar is voor Zuid, Midden en Oost Nederland, het ligt op slechts twee kilometer van de Nederlandse grens. Daarnaast is een vlucht vanaf een Duitse luchthaven veel goedkoper, mede door de verhoogde vliegtaks. Het prijsverschil op een vliegticket kan oplopen tot wel zestig euro per persoon.

Routes

Sunweb voert de vluchten vanaf Weeze in samenwerking uit met het Turkse Sun Express en het Griekse Sky Express. Sun Express vliegt vanaf april tot en met oktober naar Antalya en Bodrum. De Griekse airline vliegt vanaf april het hele jaar door naar Rhodos, Kos, Zakynthos en Kreta.

Ryanair

Ook Ryanair breidt haar operaties uit op Weeze. In de zomer stationeert de Ierse luchtvaartmaatschappij een vierde vliegtuig op de luchthaven. Daarmee kan het vier nieuwe bestemmingen bedienen en de vluchtfrequentie op huidige routes verhogen.