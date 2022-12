Opmerkelijke F-35-crash in beeld | Video

Een F-35B stortte donderdag op een bijzondere wijze neer op een vliegbasis nabij Fort Worth, Texas. De vlieger kwam er vrijwel ongedeerd van af.

De straaljager voerde op dat moment een testvlucht uit en was bezig met een verticale landing. Op beelden is te zien hoe de F-35 vrij snel op de grond af komt en de motor iets rookt. Na een keer stuiteren kantelt de neus snel naar beneden en breekt het neuswiel af. Het vliegtuig glijdt vervolgens verder over de baan en begint ook iets te draaien. Ondertussen vormt er een enorme rookwolk, waarschijnlijk door puin en grond wat in de motor wordt gezogen. Het ongecontroleerde toestel komt vervolgens tot stilstand vlak nadat de piloot van zijn schietstoel gebruik maakt.

In een schriftelijke verklaring liet de fabrikant van de F-35, Lockheed Martin, weten op de hoogte te zijn van het incident. Daar aan voegden ze toe dat ‘veiligheid onze prioriteit is en we een onderzoeksprotocol volgen’. De fabrikant geeft verder geen informatie over de mogelijke oorzaak van de crash.

Meldingen

De politie arriveerde om ongeveer 10:15 uur op de vliegbasis nadat ze meerdere telefoontjes ontvingen over een neergestorte straaljager. Andere telefoongesprekken meldden ook dat de piloot van zijn schietstoel gebruik maakte. Volgens Christopher Cook, Politiechef van het nabijgelegen White Settlement, is de F-35-piloot veilig en ligt ter observering in het ziekenhuis.

Motorproblemen

Het is dit jaar niet de eerste keer dat een F-35 neerstort. In oktober crashte een F-35A tijdens de landing op Hill Air Force Base. Volgens ooggetuigen leek het toestel te kampen met motorproblemen. Ook bij dit incident wist de piloot gebruik te maken van zijn schietstoel.