Duitsland kiest voor F-35 en plaatst bestelling

De Bundeswehr heeft 35 F-35A-straaljagers besteld bij Lockheed Martin. In een statement laat de krijgsmacht daarmee weten dat ze officieel de F-35 kiezen om de Tornado te vervangen.

De eerste F-35’s worden naar verwachting in 2026 geleverd. Deze komen nog niet direct naar Duitsland, acht toestellen worden in de VS gestationeerd waar piloten en grondpersoneel worden getraind. De Bundeswehr bestelde een pakket wat naast de straaljagers bestaat uit wapens voor de vliegtuigen, reserveonderdelen en onderhoudsdiensten voor de eerste vijf jaar. Duitsland is het tiende Europese land dat met de F-35 gaat vliegen.

De overige F-35’s worden vanaf 2027 gestationeerd op de vliegbasis Büchel in de Eifel. Hier nemen de straaljagers de nucleaire taak over van de verouderde Panavia Tornado, het vliegtuig wat tot op heden deze rol op zich nam. De in Duitsland ontwikkelde Tornado vloog voor het eerst in 1974 en is sinds 1979 actief bij de Luftwaffe. Naast straaljagers voor de nucleaire taak beschikt Duitsland ook over Tornado’s die bedoeld zijn voor elektronische oorlogsvoering en verkenningsvluchten. Deze rol wordt waarschijnlijk overgenomen door nieuwe Eurofighters.

Frankrijk

Het besluit van Berlijn om voor de F-35 te kiezen, wat in maart werd aangekondigd maar nog definitieve goedkeuring door het parlement nodig had, is minder positief nieuws voor Frankrijk. Parijs vreest dat de deal de ontwikkeling van een gezamenlijk Frans-Duits toestel ondermijnt. Dit gebeurt allemaal terwijl de relatie tussen Duitsland en Frankrijk al een tijdje verslechtert. Zo cancelde de Franse president Macron recentelijk ook een reguliere bijeenkomst van Franse en Duitse ministers.