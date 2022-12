Laatst afgeleverde Pilatus PC-6 gecrasht

Pilatus leverde maandag voor het laatst een PC-6 Porter af. Tijdens de leveringsvlucht ging het fout en stortte het toestel neer.

De PC-6 was op weg van Stans in Zwitserland, waar de Pilatus-fabriek staat, naar Indonesië waar ze door Smart Aviation in gebruik wordt genomen. Maandag nam de nieuwe eigenaar het toestel met registratie PK-SNF in ontvangst. Op dezelfde dag vertrok de machine met twee piloten naar Indonesië. Het eerste deel van de afleveringsvlucht ging van Stans naar Maribor in Slovenië. Van daar vloog het vliegtuig verder naar Podgorica en Heraklion. Donderdagochtend zou de PC-6 van Heraklion naar Egypte vliegen.

Direct na het opstijgen vanaf Heraklion International Airport ondervond het vliegtuig onbekende problemen en deden de piloten een noodoproep als gevolg. Uit vluchtgegevens blijkt dat de PC-6 vervolgens is omgekeerd om weer te landen op de luchthaven van Heraklion. Ondanks de landingspoging haalde het vliegtuig de baan niet. De gloednieuwe machine stortte van zo’n 430 meter hoogte in zee, ongeveer zeven kilometer ten oosten van de hoofdstad van Kreta.

Inzittenden

Aan boord van de PC-6 bevonden zich een 62-jarige piloot uit Indonesië en een 32-jarige piloot uit Zuid-Afrika. Beiden werden uit zee gehaald en naar een ziekenhuis in Heraklion gebracht. Volgens een Griekse krant is de Indonesische man bewusteloos teruggevonden door de kustwacht. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Fabrikant Pilatus bevestigt het ongeval en geeft aan dat er nog geen verdere informatie over het ongeval kan worden gegeven. ‘We steunen de autoriteiten zodat dit incident kan worden opgehelderd’, Aldus een woordvoerder.

Productie

De Pilatus PC-6 Porter vloog voor het eerst in 1959. Sindsdien zijn er 604 exemplaren van gebouwd. De oorspronkelijke bedoeling was dat het laatste toestel in 2019 klaar was, maar in verband met de pandemie werd dit uitgesteld naar 2022. Met de levering kwam na 63 jaar een einde aan de productie van het vliegtuig.