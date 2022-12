Luchthaven Rotterdam blijft binnen geluidsruimte

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is het afgelopen gebruiksjaar binnen de verplichte geluidsruimte gebleven. In september meldde de luchthaven nog dat het mogelijk niet ging lukken.

Dat RTHA binnen de geluidsruimte is gebleven betekent goed nieuws voor de luchthaven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwde het vliegveld om een overschrijding van de geluidsnorm te voorkomen, anders ontving het mogelijk een maatregel van de ILT zoals in 2019. Het vliegveld had al extra maatregelen genomen om een overschrijding te voorkomen, maar dat vond de ILT niet voldoende.

In een statement laat RTHA weten dat de baansturing goed heeft gewerkt. Vanwege aanhoudende noorden- en oostenwind dreigde een overschrijding van de geluidsnorm van het handhavingspunt bij Schiedam. Door de ingestelde baansturing was het baangebruik van de luchthaven aan het einde van het jaar vrijwel normaal. Een andere grote boosdoener die resulteerde in de waarschuwing van de ILT waren de spoedeisende diensten. De traumahelikopter die gebaseerd staat op de luchthaven van Rotterdam is het afgelopen gebruiksjaar 37 % meer ingezet in vergelijking met 2019. Ook vonden er ‘s nachts meer traumavluchten plaats, welke zwaarder meetellen in de geluidsberekeningen.

Maatregelen

Andere maatregelen die RTHA zoal trof waren het stoppen van de uitgifte van slots en groot lesverkeer. Op die manier vonden er ruim 1600 minder vliegbewegingen plaats in vergelijking met 2019.