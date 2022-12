Schiphol-CEO: Drukte en chaos verleden tijd

Volgens Ruud Sondag, Schiphol-topman, is er van drukte en lange wachtrijen op de luchthaven aankomende mei- en zomervakantie geen sprake, zo meldt het AD in een interview met Sondag.

Vanwege een groot personeelstekort was het de afgelopen zomer buitengewoon druk op Schiphol. Reizigers stonden urenlang buiten te wachten in rijen voor de beveiliging en misten daardoor soms hun vlucht. Veel vluchten vertrokken te laat of werden geannuleerd en duizenden koffers raakten gestrand op de luchthaven. Bovenop het personeelstekort kwam ook nog eens een staking van overwerkte medewerkers.

Volgens Sondag draait Schiphol in april weer zoals voorheen. De luchthaven begon in november met het werven van nieuw personeel waarbij professionele recruiters zijn ingezet. De interim-topman laat weten dat ze goed op weg zijn: ‘In een maand tijd vonden we al 170 nieuwe medewerkers. Zodra we deze lijn doortrekken zitten we in het voorjaar op het benodigde aantal beveiligers’. Sondag vult het goede nieuws aan met de veranderingen die er zoal plaatsvinden: ‘Het personeel krijgt er structureel vijf euro bruto per uur erbij. De roosters worden gestroomlijnd en kale wachtruimtes worden opgevrolijkt.’ Verder wil Schiphol medewerkers meer doorgroeimogelijkheden bieden.

Uitbesteding

Volgens de vakbonden lag de oorzaak van de chaos aan het feit dat Schiphol de afgelopen jaren te veel werk uitbesteedde. Ook Sondag kan dat als buitenstaander begrijpen. Volgens hem zijn er te veel zaken uitbesteed waardoor Schiphol de kennis op die gebieden verloor terwijl de luchthaven wel verantwoordelijk is voor een soepele operatie. Een manier om het op te lossen is om het aantal securitybedrijven en grondafhandelaren op de luchthaven te verminderen, aldus de topman. Al deze aanpassingen kosten naar verwacht 100 tot 200 miljoen euro.