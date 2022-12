Maastricht Aachen Airport mag open blijven

Maastricht Aachen Airport (MAA) blijft definitief open. Dat werd vrijdag besloten door het Limburgse provinciebestuur.

In totaal stemden 26 van de 47 leden van de Provinciale Staten voor het openhouden van MAA. Een onderdeel dat nog wel besproken moet worden is de recent aangekondigde samenwerking met Schiphol Airport. Die luchthaven is sinds kort mede-eigenaar van MAA en betaalt 4,2 miljoen euro voor veertig procent van de aandelen.

Tegenstanders van MAA zijn het niet eens met het bedrag wat Schiphol betaalt voor de hoeveelheid aandelen. De provincie Limburg moet ruim 120 miljoen euro betalen om de luchthaven open te houden terwijl Schiphol, dat een groot aantal aandelen bezit, maar 4,2 miljoen euro in MAA steekt. Volgens de SP is dit het bewijs dat het vliegveld failliet is. Volgens Stephan Satijn, gedeputeerde van de VVD, wordt het hoge bedrag gestoken in veel achterstallig onderhoud dat zwaar op de begroting van de luchthaven drukt. Schiphol wil daar niet aan meebetalen en betaalt daarom een kleiner bedrag.

Bedreigingen

Meerdere Limburgse Statenleden gaven eerder aan dat ze in aanloop naar het debat over MAA zijn bedreigd en geïntimeerd door tegenstanders van de luchthaven. Volgens Teun Heldens, Statenlid van de VVD, kwamen er e-mails binnen met vreselijke teksten. Hij beschrijft de acties als ‘intimidatie, laster, smaad en opruiing’. Tijdens het debat demonstreerden tientallen tegenstanders voor het provinciehuis in Maastricht. Zij vinden het vliegverkeer op het vliegveld overbodig, milieuvervuilend en duur.