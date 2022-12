Texel Airshow geannuleerd door kosten en stikstof

De Texel Airshow gaat in 2023 niet door, zo heeft de Stichting Texel Airshow bekendgemaakt. De stichting noemt onder andere de hogere kosten, CO2- en stikstof uitstoot en oorlogsdreiging als oorzaak. In 2021 en 2022 ging de Airshow ook niet door.

Om de Texel Airshow komend jaar te kunnen organiseren zou hoofdsponsor Leaseweb het sponsorbedrag moeten verhogen, net als de andere sponsoren. De stichting geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat de begroting op deze manier rond zou komen.

Ook de uitstoot van het evenement leidt tot problemen. ‘Normaal gesproken krijgen we vanuit de provincie veel medewerking. Nu hebben we een waslijst aan extra maatregelen gemaild gekregen, waarin o.a. Wordt verwezen naar Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet. Het is maar de vraag of we aan al die aanvullende eisen kunnen voldoen, want er heerst veel onduidelijkheid. Daarnaast dreigt het risico dat er op het laatste moment nog een extra beperking uit de hoge hoed komt, waardoor we alsnog moeten besluiten de vliegshow af te gelasten. Dat risico kunnen we niet lopen’, aldus Ed de Bruijn, een van de organisatoren van de Texel Airshow.

Ook de acts zijn komend jaar lastig te organiseren. Van civile acts zijn de kosten de afgelopen maanden fors gestegen. Waar militaire teams nog wel willen deelnemen, zullen deze afzeggen als er meer materieel naar Oost-Europa moet worden gestuurd.