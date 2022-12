Waarom worden vliegtuigen opgeslagen in Arizona?

Wie op de luchthavens van Tucson, Goodyear of Pinal rondloopt kan verrast worden door een A319 van easyJet of een Boeing 777 van Singapore Airlines. De vliegtuigen worden onderhouden en het lijkt haast alsof ze klaar staan om te vertrekken, maar wat doen deze kisten in de Amerikaanse woestijn?

Wanneer een toestel wordt teruggegeven aan een leasemaatschappij moet er een nieuwe gebruiker worden gezocht. Het kan echter enkele maanden duren voordat er een geïnteresseerde is gevonden. Omdat veel van deze vliegtuigen het einde van hun economische leven nog niet hebben bereikt, is het voor de eigenaar aantrekkelijker om ze op te slaan dan om ze te ontmantelen.

Soms kiezen maatschappijen er zelf voor vliegtuigen op te slaan, zoals dat tijdens de coronacrisis op grote schaal gebeurde.

De Amerikaanse woestijn werd voor het eerst grootschalig gebruikt als vliegtuigopslag na de Tweede Wereldoorlog. Veel militaire vliegtuigen waren niet meer nodig in actieve dienst terwijl de Amerikaanse luchtmacht deze machines nog wel in reserve wilde houden voor het geval er een nieuwe oorlog zou uitbreken.

Het droge woestijnklimaat bleek perfect voor de opslag van deze machines. Door de beperkte hoeveelheid neerslag was er geen risico op roest en maar weinig dieren wilden de vliegtuigen tot een thuis maken. De harde woestijngrond zorgde er bovendien voor dat het niet nodig was grote velden te asfalteren, waardoor de opslag snel en voordelig kon worden uitgebreid.

Om deze vliegtuigen luchtwaardig te houden hadden zij onderhoud nodig, wat ertoe leidde dat meerdere commerciële bedrijven deze dienst gingen aanbieden. Door de jaren heen ontplooiden Tucson, Pinal en Goodyear op Mojave, Arizona en Victorville, Californië en Roswell in New Mexico zich tot de grootste aanbieders ter wereld van deze onderhoudsdiensten.

Buiten de Verenigde Staten zijn het Australische Alice Springs, het Spaanse Teruel en het Franse Tarbes de belangrijkste locaties voor de opslag van vliegtuigen.

Terwijl het mogelijk is vliegtuigen op haast iedere luchthaven met een woestijnklimaat op te slaan, zijn er maar weinig vliegvelden die ook de faciliteiten hebben om vrijwel ieder type vliegtuig luchtwaardig te houden of weer luchtwaardig te krijgen. Dankzij de grote schaal en de voordelige woestijngrond is Arizona tegenwoordig voor veel bedrijven de voor de hand liggende keuze om hun kisten te stallen.