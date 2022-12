Airbus A380 weer in trek

Terwijl het er tijdens de coronacrisis op leek dat de Airbus A380 slechts door weinig maatschappijen nog in gebruik zou worden genomen, neemt de populariteit van het type weer toe.

Komend jaar vliegt de superjumbo weer bij tien maatschappijen, wat overeenkomt met zeventig procent van de oorspronkelijke gebruikers. Etihad was de laatste maatschappij die aankondigde het type te heractiveren.

In Europa vliegt de A380 volgend jaar bij zowel British Airways als Lufthansa. In het Midden-Oosten is het type te zien bij Emirates, Etihad en Qatar Airways. In Azië is het toestel terug in dienst bij ANA, Asiana Airlines, Korean Air en Singapore Airlines. Het Australische Qantas heeft de dubbeldekker, na enkele maanden onduidelijkheid, ook weer in dienst genomen.

Bij Air France keert de A380 niet terug. Ook voor de coronacrisis lukte het de Franse maatschappij, vanwege een lage bezettingsgraad, niet de superjumbo’s rendabel in te zetten.