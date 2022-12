Wereldkampioen Argentinië niet in een keer naar huis

Het Argentijnse voetbalteam, dat zondag na een bloedstollende finale het WK Voetbal won, is onderweg naar huis in een speciaal toestel van Aerolíneas Argentinas.

Maandagochtend vertrokken de wereldkampioenen vanuit de Qatarese hoofdstad Doha, waar het toernooi de afgelopen weken werd gespeeld. Het elftal werd door de nationale luchtvaartmaatschappij van Argentinië opgehaald met een Airbus A330-200, registratie LV-FVH. Het toestel is speciaal voor dit WK uitgerust met een bijzondere livery waarbij voetbalster Lionel Messi groot is afgebeeld op de staart van het vliegtuig. Ook is het motto van het team – ‘Eén team, één land, één droom’ – aangebracht op de romp van de acht jaar oude Airbus.

Omdat de A330 het grootste toestel is in de vloot van Aerolíneas Argentinas en niet over voldoende vliegbereik beschikt, wordt de lange vlucht naar Buenos Aires opgeknipt in twee etappes. Zo wordt het team eerst overgevlogen van Doha naar Rome. Nadat het toestel in Italië is bijgetankt zal het elftal doorreizen naar de hoofdstad van Argentinië, waar een grote huldiging op het programma staat. De reis is als #AR1915 live te volgen via onder meer FlightRadar24, waar het al geruime tijd wereldwijd de meest gevolgde vlucht is.

Bij Aerolíneas Argentinas wordt het voetbaltoernooi in Qatar gezien als een unieke promotiegelegenheid. Argentinië staat bekend als een van de meest gepassioneerde voetballanden ter wereld. Naarmate het nationale elftal de afgelopen weken steeds verder kwam in het toernooi, voerde de airline voor voetbalfans een aantal extra vluchten in de richting van Qatar uit. Daarbij werd er ook aan boord al een feestje van gemaakt. Maar ook buiten het eigen publiek ziet de CEO van de Argentijnse maatschappij, Pablo Ceriani, veel kansen in het WK-succes. Om die reden werd veel aandacht gestoken in de speciale WK-livery: ‘Zo krijgen we zichtbaarheid om als bedrijf verder te groeien en de deur naar nieuwe markten te openen. [..] Dit vliegtuig zal naar al onze internationale bestemmingen vliegen. Het is is zonder twijfel een van onze belangrijkste reclameacties’, zei Ceriani bij de onthulling van de kleurstelling in oktober.