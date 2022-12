Boeing 747-8 na minder dan 20 vluchten naar de sloop

Voor het eerst in het ruim tienjarige bestaan van het nieuwste Jumbo-type wordt een Boeing 747-8 ontmanteld.

Het vliegtuig in kwestie, de N458BJ, is amper tien jaar oud en heeft in haar korte bestaan nog geen twintig keer het luchtruim mogen kiezen. De machine kreeg om die reden de bijnaam “ghost Jumbo”. Nu gaat ze, in de maand waarin tevens de allerlaatste Queen of the Skies de fabriekshal van Boeing verlaat, de boeken in als de eerste 747-8 waarvoor het doek komt te vallen.

Door de jaren heen wisselde de Jumbo een aantal keren van eigenaar. Nadat Boeing in 2011 begon met de eerste leveringen van de 747-8(F), rolde deze business jet-uitvoering in juni 2012 de fabriekshal in Everett uit. Bestemming? Saudi-Arabië. In 2008 had de Saudische regering een exemplaar van de nieuwste Queen of the Skies besteld ten behoeve van kroonprins Sultan Bin Abdulaziz. De aangewezen troonopvolger stierf echter onverwachts in 2011.

De Saudi’s zouden de N458BJ uiteindelijk niet meer in ontvangst nemen. In de zomer van 2012 werd het vliegtuig desalniettemin overgevlogen naar de luchthaven van Basel/Mulhouse/Freiburg. Daar bleef het toestel, nog in geheel witte kleurstelling en zonder interieur, jarenlang staan. Pogingen om de 747 nog voor een kleine negentig miljoen euro te verkopen mislukten wegens een gebrek aan belangstelling. In april werd het toestel overgevlogen naar vliegtuigstalplaats Pinal in het Amerikaanse Arizona, en inmiddels is duidelijk dat de viermotorige jet daar ontmanteld zal worden.

Lees ook: Waarom worden vliegtuigen opgeslagen in Arizona? – Up in the Sky