Opmerkelijk: krijgt Boeing tóch 737 MAX-uitstel?

Het Amerikaanse Congres lijkt een onverwachte wending te geven aan het moeizame certificeringsproces van de Boeing 737 MAX 7 en 10.

Achtergrond

De kwestie draait om de veiligheidssystemen waarmee de cockpits van de verschillende 737 MAX-varianten zijn uitgerust. Na de twee dodelijke ongelukken met het type werd twee jaar geleden nieuwe regelgeving aangenomen over de veiligheidssystemen waarvan een cockpit moet zijn voorzien. Boeing kreeg daarbij tot het einde van dit jaar om de 737 MAX 7 en de MAX 10 onder het oude regime gecertificeerd te krijgen. De nieuwe regels zouden ervoor zorgen dat de twee toestellen anders werken dan de bestaande MAX-varianten, terwijl juist de overeenkomsten tussen de toestellen de key selling point is omdat er dan weinig extra training nodig is voor piloten.

Kort na de zomer werd al duidelijk dat Boeing het certificeringsproces van de twee typen bij de FAA niet voor het einde van het jaar rond zou krijgen. Sindsdien is de vliegtuigbouwer op politiek niveau intensief aan het lobbyen voor een vrijstelling van de nieuwe regelgeving. CEO Dave Calhoun dreigde zelfs een streep te zetten door het hele MAX 10-project als het bedrijf de nieuwe regelgeving zou moeten implementeren. Nadat onder meer een grote pilotenvakbond zich zeer kritisch uitliet over de werkwijze van Boeing leek het er niet op dat een dergelijke vrijstelling er nog zou komen. In de defensienota, die eerder deze maand in de Amerikaanse Senaat werd behandeld, ontbrak een dergelijke clausule dan ook.

Onverwachte wending

Tegen de verwachtingen in wist persbureau Reuters, op dit dossier doorgaans goed ingevoerd, maandag echter te melden dat het Amerikaanse Congres nu alsnog met de door Boeing gewenste uitzondering komt. De details van het amendement zijn nog niet bekendgemaakt. Het lijkt er wel op dat er, in ruil voor de vrijstelling, verbeteringen moeten worden doorgevoerd op het vlak van de veiligheid. Die aanpassingen zouden ook bij de bestaande MAX-varianten moeten worden aangebracht. Mocht de vrijstelling er daadwerkelijk komen, dan zou Boeing met nog acht dagen te gaan ontsnappen aan een nieuwe financiële domper.