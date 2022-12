Doek valt voor moederbedrijf Vliegtickets.nl

Otravo, het moederbedrijf van Vliegtickets.nl, is door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf stopte eerder al met de verkoop van tickets maar nu valt definitief het doek, zo meldt de NOS.

Sinds afgelopen vrijdag voerde Otravo geen werkzaamheden meer uit. Dat is dan ook het laatste moment waarop er nog berichten van de organisatie uitgingen. Otravo meldde toen nog dat klanten met een ticket zich geen zorgen hoefden te maken. Klanten die hun ticket nog niet ontvangen hadden kregen van Otravo het advies met de luchtvaartmaatschappij in kwestie contact op te nemen.

Otravo

Otravo is zelf wellicht niet heel bekend bij de reiziger maar het is zeker geen kleine speler. Hoewel het zelf geen reizen organiseert is het een intermediair in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur. Via de websites Vliegtickets.nl, Travel2Be.com, Travelgenio.com en Tripmonster.com bediende het miljoenen klanten.

In 2014 zag Otravo het levenslicht na een fusie tussen Vliegtickets en WTC.nl. Deze reus nam later nog andere bedrijven over zoals Vakantiediscounter. Zojuist genoemd bedrijf werd eerder dit jaar afgestoten.

Garantiefonds

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) gaf gisteren nog aan voorstander te zijn van de oprichting van een garantiefonds voor losse vliegtickets. Tegenover BNR Nieuwsradio werd nogmaals benadrukt dat mensen met losse vliegtickets niet gedekt zijn bij een faillissement. Met een toeslag per ticket zou hiervoor in de toekomst wel een verzekering moeten gelden.