Provincie verkoopt oude Rijksluchtvaartschool Eelde

De provincie Drenthe heeft een koper gevonden voor de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool RLS1957. Stichting FB Oranjewoud neemt de gebouwen op het luchthaventerrein van Groningen Airport Eelde over, zo meldt de provincie Drenthe.

Het complex waar vroeger vliegers werden opgeleid is vandaag de dag in gebruik als broedplaats voor start-ups en groeiende bedrijven, waar tevens evenementen en exposities plaatsvinden. Het businesspark heeft voldoende parkeergelegenheid en een gunstige ligging vlakbij de A28 en luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE).

Gedeputeerde Henk Brink geeft aan tevreden te zijn met de verkoop: “Bij de aankoop van het complex in 2016 hebben we aangegeven niet voor lange tijd eigenaar te willen zijn omdat de provincie geen vastgoedbedrijf of speculant op de vastgoedmarkt is. Wel wilden we het monumentale complex behouden en door middel van renovatie duurzaam en toekomstbestendig maken, zodat we het weer konden overdragen aan de markt. Met een grondige renovatie en door de gebouwen te voorzien van elektrische verwarming, klimaatbeheersing en zonnepanelen, kan het complex weer vele jaren vooruit. In Stichting FB Oranjewoud hebben we een betrouwbare nieuwe eigenaar gevonden die het monumentale businesspark RLS1957 uitstekend kan beheren en onderhouden.”

In 2016 kocht de provincie Drenthe het complex van de voormalige Rijksluchtvaartschool op luchthaven Groningen Airport Eelde. Reden hiervan was de monumentale waarde van het complex. Gebouwd in 1953 naar een ontwerp van architecten Cuypers jr., Glastra van Loon en kunstenaar Bart van der Leck. De laatste was lid van kunstgroep De Stijl. De staat van onderhoud van de drie gebouwen die de provincie aankocht was slecht. De bouwkundige staat bleek nog relatief goed.

Rijksluchtvaartschool

Wat vandaag de KLM Flight Academy is stond vroeger bekend onder de naam Rijksluchtvaartschool (RLS). Het opleidingsinstituut werd toentertijd door het Rijk gefinancierd omdat KLM-directeur Albert Plesman de politiek ervan wist te overtuigen dat vliegveiligheid een overheidsverantwoordelijkheid was. Oorspronkelijk kende de opleiding vestingen op de luchthavens van Gilze-Rijen en Ypenburg maar in 1954 verhuisde de Rijksluchtvaartschool vanuit Noord-Brabant naar Eelde. Het complex aldaar, dat nu dus verkocht is, werd in 1957 door prins Bernhard officieel geopend.

Eind jaren 80 en begin jaren 90 werd zijn er veel overheidsdiensten geprivatiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook de RLS is daar een van: op 26 februari 1991 verkocht de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen de RLS dan ook voor het symbolische bedrag van één gulden aan KLM.