Tientallen gewonden door extreme turbulentie

Afgelopen zondag, 18 december, raakten zesendertig mensen aan boord van een Hawaiian Airlines-vlucht van Phoenix naar Honolulu gewond toen het toestel ongeveer dertig minuten voor de landing te maken kreeg met hevige turbulentie. De turbulentie was dusdanig heftig dat passagiers uit hun stoel vlogen.

Een Airbus A330-200 van Hawaiian Airlines vloog van Phoenix naar Honolulu met aan boord 278 passagiers en tien bemanningsleden. Tijdens de daling belandde de machine in zware turbulentie. Drieëndertig passagiers en drie bemanningsleden raakten gewond bij het incident. Enkele passagiers vertelden uit hun stoelen te zijn getild en tegen het plafond van de cabine te zijn gebotst. Van de zesendertig slachtoffers werden er twintig naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Bij elf van hen zijn ernstige verwondingen geconstateerd. De jongste patiënt was slechts veertien maanden oud.

Op internet gaan beelden rond die de chaotische situatie in het vliegtuig weergeven. Zo kwamen in de cabine de zuurstofmaskers naar beneden. Passagier Kaylee Reyes vertelde lokale media dat haar moeder net was gaan zitten toen het vliegtuig in turbulentie raakte. Hierdoor was zij nog niet in de gelegenheid geweest haar veiligheidsgordel vast te maken. “Ze vloog omhoog en raakte het plafond”, aldus Reyes.

Na het voorval zette de A330 versneld de daling in. Luchtverkeersleiders gaven het toestel voorrang bij het landen. De vlucht werd opgewacht door de Honolulu Emergency Medical Services.

