Nederlandse miljardair koopt peperdure privéjet

De Nederlandse miljardair Robert van der Wallen heeft, voor meer dan 50 miljoen euro, mogelijk de duurste privéjet van Nederland gekocht.

Het vliegtuig in kwestie is een Bombardier Global 6500, met een vanafprijs van 52 miljoen euro. De privéjet beschikt over een vliegbereik van meer dan 12.000 kilometer en biedt in een standaardindeling plaats aan maximaal 17 passagiers. Duurdere varianten van de Global 6500 kunnen onder andere worden voorzien van een volledige slaapkamer met ensuite badkamer.

Robert van der Wallen staat op nummer 47 in de Quote 500 en heeft een geschat vermogen van 1,1 miljard euro. Zijn vermogen heeft Van der Wallen te danken aan de verkoop van zijn bedrijf BrandLoyalty, wat naar schatting 1 miljard euro heeft opgeleverd. Tegenwoordig investeert Van der Wallen in diverse bedrijven en is hij voorzitter van de raad van commissarissen van PSV.