Passagier overlijdt bijna tijdens vlucht

Een passagier aan boord een Vistara-vlucht van Delhi naar Mumbai dreigde niet levend aan te komen op zijn eindbestemming. Gelukkig kon een arts te hulp schieten.

De vlucht, die op 17 december plaats vond, vertrok ‘s avonds vanuit Delhi voor de twee uur durende reis naar Mumbai. Tijdens de maaltijdservice kreeg de passagier veel moeite met ademhalen. Het cabinepersoneel had snel door dat het niet goed ging met de man en vroeg vervolgens of er een dokter aan boord was, met succes.

Volgens de Indiase nieuwszender IANS zat een Niranjan Chavan, gynaecoloog uit Mumbai, in het vliegtuig en bood aan om te helpen. Hij werd naar de getroffen passagier geleid. Op dat moment had het slachtoffer nog steeds moeite met ademen, rolde zijn ogen op en zat ver onderuitgezakt op zijn stoel. Chavan beschreef de situatie: ‘Ik controleerde zijn pols, maar voelde geen duidelijke hartslag. Daarna kreeg ik door middel van een meting op mijn smartwatch een zwakke waarde van 96 slagen per minuut. Zijn bloeddruk was ook schrikbarend ver gedaald. Hij had hypotensie met koude klamme handen.’

Behandeling

De dokter riep na zijn bevindingen om zuurstof, vruchtensap en wat suikerpoeder voor het slachtoffer. Ondertussen bleef Chavan de hand van de passagier masseren, waardoor de bloedstroom toenam en de lichaamstemperatuur normaliseerde. Na ongeveer 45 minuten verbeterde de bloeddruk van de passagier en zag hij er beter uit. Chavan zat de rest van de vlucht naast de patient. Door de goede behandeling van de dokter hoefde het vliegtuig niet uit te wijken en landde het volgens schema in Mumbai.

Geluk

De Indiase passagier heeft door de goede handeling van Chavan en het cabinepersoneel veel geluk gehad. Helaas gaat vaker tijdens de vlucht mis, niet altijd met een goede afloop. Eind oktober week een Boeing 787 van Turkish Airlines uit naar Shannon in Ierland vanwege een medisch noodgeval. Bij aankomst op de Ierse luchthaven bleek de passagier in kwestie te zijn overleden.