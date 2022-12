Amerikaanse luchtmacht zet B-2’s aan de grond

Een B-2 Spirit-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht (USAF) raakte op 10 december beschadigd na een voorzorgslanding op Whiteman Air Force Base. Als gevolg van het incident staat nu de hele vloot van het type aan de grond.

Het vliegtuig kreeg tijdens de vlucht te maken met een nog onbekend probleem. Na de voorzorgslanding raakte de machine van de baan en ontstond er een kleine brand. Op satellietbeelden van 18 december is te zien dat de B-2 niet was verplaatst en nog steeds de enige baan van de vliegbasis blokkeert. Een woordvoerster van het 509th Bomb Wing, het squadron waaronder de B-2 valt, liet weten dat er niemand gewond raakte bij het incident. Naar verwachting wordt de machine afgeschreven.

Maandag besloot de USAF om de hele B-2-vloot aan de grond te zetten. Alle toestellen moeten eerst op veiligheidsgebreken worden gecontroleerd voordat de operaties weer kunnen starten. De luchtmacht wil verder niets kwijt over haar bevindingen van het onderzoek naar de oorzaak van het incident. Een andere woordvoerder van het 509th Bomb Wing voegt er nog wel aan toe dat elk incident uniek is en ze momenteel evalueren wat er is misgegaan en hoe toekomstige risico’s te beperken.

Prijzig

Het gaat de laatste jaren niet heel goed met de twintig peperdure B-2’s waarover de USAF beschikt. Vorig jaar vond er een soortgelijk incident plaats waarbij een andere machine naast de baan eindigde. De schade werd geschat op 9,5 miljoen euro. Verder is de bommenwerpervloot vaak niet beschikbaar wanneer benodigd. Voor een vliegtuig dat ruim 1,1 miljard euro per stuk kost niet rendabel. In de komende tien jaar wordt de B-2 uitgefaseerd en vervangen door de B-21 Raider.

Verontwaardigd

Veel mensen zijn verontwaardigd dat een voorzorgslanding de hele B-2-vloot uitschakelt. Op Twitter reageert een gebruiker: ‘Het beschikken over maar één landingsbaan op de thuisbasis van je stealth-bommenwerpervloot (een programma dat tientallen miljarden kost aan vliegtuigen en infrastructuur en deel uitmaakt van de nucleaire afschrikking) midden op het platteland van Missouri is een bizar idee dat moet veranderen.’