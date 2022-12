A321neo wijkt uit: ‘Passagiers waren ongerust’

Een Airbus A321neo van easyJet week deze week uit nadat het toestel door de wind niet in staat was te landen op Londen Gatwick.

De machine, registratie G-UZMD, steeg 11:35 uur op vanuit Toulouse. Toen het vliegtuig zich eenmaal boven het Engelse vasteland bevond, cirkelde het enkele keren rond waarna de route richting Gatwick werd voortgezet. Daar de vliegers een poging te landen, maar door de harde wind, met snelheden van bijna zestig kilometer per uur, braken zij de landing af. Zij besloten verder te vliegen naar Londen Stansted waar zij er uiteindelijk in één keer in slaagden een veilige landing te maken. Een woordvoerder van easyJet laat weten dat de passagiers zonder problemen van boord zijn gegaan. Tussen Stansted en Gatwick is gebruik gemaakt van een pendelbus.

Doorstart op Gatwick

Cyril Haessig zat samen met zijn vrouw en dochter aan boord van de A321neo na een vakantie in Zuid-Frankrijk. Volgens hem was duidelijk te merken dat de machine een doorstart maakte. ‘Plotseling gaf de gezagvoerder vol gas’, zegt hij tegenover The Argus. ‘De passagiers waren ongerust. Ik denk dat we bijna geland waren. De flaps en het landingsgestel waren al uitgeklapt. Maar plotseling gingen we met volle snelheid weer de lucht in.’ De piloot zou volgens Haessig hebben gezegd dat het ‘de eerste keer in zijn 21-jarige carrière was’ dat hij zoiets meemaakte. Haessig sprak vol lof over de vlieger én het cabinepersoneel en noemde het optreden ‘uitstekend’.

Two Gatwick easyJet flights have declared emergencies mid-air, with one diverting to Stansted Airport, the UK's designated airport for security incidents pic.twitter.com/cbwlnQWrJN — Jamie Lashmar (@jamie_lashmar) December 19, 2022

Andere vlucht

Meer vliegtuigen zouden last hebben gehad van de wind. Een easyJet-vlucht vanuit Schiphol op weg naar Londen Gatwick zou eveneens een Squawk 7700-signaal hebben afgegeven. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A321neo, registratie G-UZMC, één keer ten zuiden van de eindbestemming rondcirkelde, maar in tegenstelling tot hetzelfde vliegtuigtype uit Toulouse uiteindelijk wel op Londen Gatwick landde.