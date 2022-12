Op Italiaanse wintersport vanaf Antwerpen

De Italiaanse vliegtuigmaatschappij SkyAlps voerde woensdag haar eerste vlucht vanaf Luchthaven Antwerpen uit. SkyAlps vliegt tot midden april drie keer per week naar het Italiaanse Bolzano.

Woensdagmiddag om kwart over vier landde de eerste vlucht van SkyAlps in Antwerpen. Het vliegtuig werd ontvangen met een watersaluut door de luchthavenbrandweer. Bij het vertrek van de eerste vlucht waren Wim Verbist, de directeur van het vliegveld, en een vertegenwoordiger van SkyhAlps aanwezig. “We zijn SkyAlps dankbaar voor de keuze voor en het vertrouwen in onze luchthaven. Er is al lang vraag naar vluchten vanuit Antwerpen naar Italië. ​Dankzij de start van SkyAlps kunnen reizigers drie keer per week naar de Italiaanse Dolomieten vliegen​”, meldde Verbist opgetogen.

De opening van deze nieuwe route past bij de plannen van Antwerpen Deurne, zoals de luchthaven in de volksmond nog wel genoemd wordt. Het betrekkelijk kleine vliegveld wil in 2025 jaarlijks meer dan 310.000 passagiers verwelkomen. Daarmee gaat het net over de cijfers van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, heen.

Wintersport

Stephen Marnef, de lokale manager van SkyAlps benadrukt vooral de voordelen voor de wintersporter: “In minder dan twee uur vlieg je van Antwerpen naar Bolzano. Dat is vijf keer sneller dan met de auto, en dus meer tijd om op de latten te staan.” Aan boord van de eerste vlucht richting de Dolomieten zaten zo’n veertig passagiers van wie de meesten naar verwachting op wintersport gingen. De vluchten van SkyAlps worden uitgevoerd met een De Havilland Dash DHC-8-Q400 die plaats biedt aan 78 passagiers. Hoewel Marnef zich positief uitliet over de bezettingsgraad wekt een halfvol toestel de indruk dat de wintersporter SkyAlps als alternatief voor de auto nog niet wist te vinden.

Lees ook: Vliegensvlug met Sky Alps naar de Italiaanse sneeuw I Flight Report