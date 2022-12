Pensioenen KLM stijgen flink

De pensioenen voor KLM’ers gaan stijgen, zo meldt het Algemeen Pensioenfonds KLM. Het pensioenfonds verhoogt de pensioenen voor alle leden met 11,39%. Op verzoek van KLM en de vakbonden zal het pensioen van de KLM’ers voortaan ook meestijgen met het prijspeil in plaats van de lonen. Voor hen gaat vanaf 1 januari 2023 het pensioen dus met hetzelfde percentage omhoog als voor de oud-KLM’ers en gepensioneerden.

Ook medewerkers van KLM merken de gevolgen van de heersende inflatie. Pensioenfondsbestuurder Charlotte Orlebeke is dan ook blij met de genomen maatregel: “Het is fijn de pensioenen in 2023 te kunnen verhogen met een flink deel van de prijsstijging. Stel dat je een pensioen van 1.500 euro netto ontvangt, dan krijg je er per 1 januari ongeveer 170 euro in de maand erbij. Dit gaat onze pensioengerechtigden helpen in deze dure tijden.” Voor nog actieve KLM’ers gold eerder dat de loonrondes bij de maatschappij bepaalden of de pensioenen konden stijgen. Per 1 januari 2023 is dit aangepast en wordt hun pensioenopbouw dus ook gekoppeld aan het prijspeil.

Compensatie enorme inflatie

In de periode tussen oktober 2021 en oktober 2022 stegen de prijzen met 16,9%. Deze prijsstijging wordt grotendeels gecompenseerd. Aldus Algemeen Pensioenfonds KLM kan dat doordat de financiële positie van het fonds daar goed genoeg voor is. Wel loopt de indexatieachterstand hierdoor op.