Transavia en Consumentenbond weer in de clinch

De Consumentenbond sleept Transavia voor de rechter om de maatschappij te dwingen reizigers te compenseren voor geannuleerde of gewijzigde vluchten.

Als een vlucht vertraagd, geannuleerd of gewijzigd wordt, hebben passagiers veelal recht op een vorm van compensatie. Transavia blijft, zo stelt de Consumentenbond, ondanks verschillende gesprekken structureel claims van gedupeerde reizigers ten onrechte afwijzen of ze zelfs ongelezen verwijderen. Bovendien zou de airline het aanvragen van compensatie voor klanten te moeilijk maken door ‘op de website onnodig veel drempels op te werpen’. Nadat de bond Transavia in november al op de kwestie had aangesproken verbeterde het bedrijf de informatie op de website, maar werd geen contact opgenomen met de passagiers wiens claims eerder onterecht waren afgewezen.

‘Het is ronduit stuitend dat Transavia het zijn klanten zo moeilijk blijft maken. Het maakt van claimen een ware uitputtingsslag. En dat terwijl het bedrijf in juli nog beterschap beloofde. Dat moet echt anders. Daarom bereiden we een rechtszaak voor, want ons geduld is op’, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. ‘We vragen aan de rechter om de uitspraak dat Transavia zich aan de wet moet houden. En we vragen om een dwangsom voor iedere keer dat Transavia dat niet doet. Daarmee raken we het bedrijf waar het pijn doet: in de portemonnee.’ Want met de kwestie zijn, zo stelt Molenaar, tientallen miljoenen gemoeid. ‘Misschien dat we deze hardleerse overtreder zo op het rechte pad krijgen.’

In een reactie laat Transavia tegenover Up in the Sky weten verwonderd te zijn over de aankondiging: ‘We zijn verbaasd dat de Consumentenbond deze zaak in voorbereiding heeft. We herkennen ons niet in het beeld dat de Consumentenbond hier schetst. De afgelopen periode hebben we constructieve gesprekken met elkaar gevoerd. Om die reden betreuren we ook ten zeerste dat de Consumentenbond deze stap nu zet.’

Afgelopen zomer kreeg de KLM-dochter te midden van de chaos op Schiphol ook al veel kritiek vanuit de bond. Destijds zat het probleem voornamelijk in het feit dat reizigers vaak de keuze kregen tussen restitutie of een vervangende vlucht na het zomerseizoen, terwijl er juist ook een alternatieve vlucht moest worden geboden in de periode waarin de eigenlijke vliegreis zou vallen. Naar aanleiding van gesprekken die tussen de twee partijen plaatsvonden besloot Transavia reizigers opnieuw te informeren over hun rechten en extra kosten van reizigers te vergoeden.