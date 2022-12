Werknemers universiteit mogen niet meer vliegen

De Universiteit Utrecht (UU) verbiedt haar medewerkers het vliegtuig nog te nemen naar congressen die plaatsvinden binnen een afstand van 700 kilometer en waarvoor korter dan acht uur hoeft te worden gereisd.

De maatregel gaat in per 1 januari 2023. Als alternatief moeten de medewerkers in de trein stappen. Op deze manier wil de universiteit de CO2-reductie met het oog op 2030, het jaar dat de uitstoot gehalveerd moet zijn, tegengaan. Echter, indien medewerkers een langere reis maken dan de richtlijn van 700 kilometer, mogen zij eveneens ervoor kiezen met een ander minder vervuilend vervoersmiddel te reizen. Overnachtingen moeten dan vergoed worden. ‘In 2030 willen wij CO2-neutraal zijn. Minder reizen en vaker de trein kiezen in plaats van het vliegtuig is beter voor het klimaat en draagt bij aan de reductie van de totale uitstoot’, verklaart een woordvoerder van de onderwijsinstelling tegenover RTV Utrecht. Het is echter niet zo dat op kortere afstanden helemaal niet meer met het vliegtuig gevlogen mag worden: de universiteit kan uitzonderingen maken.

Alternatief tijdens coronacrisis

Medewerkers van de UU maakten voor de coronacrisis veel gebruik van het vliegtuig, samen wel zeker ruim duizend keer per jaar. Dit was goed voor elf procent van de totale CO2-uitstoot van de universiteit. Als gevolg van de coronacrisis, toen veel passagiersvliegtuigen door de restricties noodgedwongen aan de grond bleven staan, moesten werknemers met andere voertuigen naar het buitenland reizen. Dat beviel de onderwijsinstelling goed. ‘Dat willen we vasthouden’, vervolgt de woordvoerder. Tevens werden tijdens deze periode veel online meetings georganiseerd. Ook dit blijkt volgens de universiteit een goed alternatief voor het vliegtuig. ‘Daarom is er de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in het vermeerderen, verbeteren en professionaliseren van de faciliteiten om samenwerken op afstand makkelijker en toegankelijker te maken.’