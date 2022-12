Kerstcadeaus kwijt na chaos bij Lufthansa

Koffers in vertrekhallen en passagiers reeds op bestemming. Problemen op luchthavens zijn in 2022 eerder regel dan uitzondering geweest. Nu lijkt kofferproblematiek ook nog invloed te gaan hebben op de kerstvreugde van de reizigers van Lufthansa

Het is altijd vervelend als bagage vertraging oploopt of, erger nog, kwijtraakt. Het is echter bijzonder pijnlijk als het vlak voor Kerstmis gebeurt en de koffers volgepakt zitten met cadeaus die bestemd waren voor je dierbaren. Eerder deze week was het al goed raak op het vliegveld van Frankfurt. Tientallen passagiers raakten toen hun koffers kwijt. Nu blijkt dat er Lufthansa-klanten zijn die al meer dan zeven dagen gescheiden zijn van hun bagage en daarmee ook van hun kerstcadeautjes. Het betreft reizigers uit alle windstreken. Zo werd op Twitter vanuit Mumbai een bericht gepost met de hashtag #lufthansafindmybags.

Andere passagiers reisden op 15 december van San Francisco (SFO) naar Praag (PRG) via Frankfurt (FRA). Bij aankomst op Frankfurt had de vlucht al aanzienlijke vertraging opgelopen door het weer. Bij aankomst op Frankfurt zaten de passagiers nog eens twee uur aan boord van het vliegtuig in afwachting van de laadploeg die de koffers aan boord zou brengen. De laadploeg kwam echter nooit opdagen en de tassen bleven naast het vliegtuig staan bij vertrek. De vlucht, LH1400, zou om 16:55 vertrekken, maar verliet de gate pas om 20:38 en arriveerde om 21:22 in Praag, zonder bagage. Blijkbaar heeft niet één bagage-item de vlucht gehaald en konden alle passagiers van de Lufthansa-vlucht zich op de luchthaven van Praag melden bij de balie van de gevonden voorwerpen.