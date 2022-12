Forse loonstijging voor medewerkers Schiphol

Er ligt een akkoord tussen Schiphol en de vakbonden over loonsverhogingen voor de ruim 2.300 medewerkers die onder de cao vallen.

In totaal krijgen werknemers van Schiphol er het komende jaar liefst elf procent loon bij. In eerste instantie gaan de lonen op 1 april 2023 met acht procent omhoog. Op 1 januari 2024 komt daar nog eens 3,25 procent bij. Werknemers die op 15 december onder de cao vielen ontvangen bovendien een eenmalige uitkering van 2.000 euro bruto, afhankelijk van de vorm en duur van hun dienstverband. De eindejaarsuitkering wordt bovendien verhoogd naar 8,33 procent. ‘We kunnen nu spreken van een echte dertiende maand’, reageert Marcelle Buitendam, bestuurder bij FNV Publiek Belang.

In het akkoord zijn alleen afspraken gemaakt over financiële beloningen binnen de Schiphol Group. Over andere arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten, wordt in het voorjaar verder gesproken. ‘Voor ons was het belangrijk om de werknemers in deze tijd snel duidelijkheid te geven over een loonsverhoging. We zijn blij dat dat gelukt is’, aldus Buitendam. Naast de loonsverhogingen gaat ook het minimumloon op Schiphol per 1 januari naar veertien euro per uur. Verder geldt de eenmalige uitkering naar rato ook voor uitzendkrachten. ‘Steeds vaker zien we dat de inlenersbeloning niet goed wordt toegepast. Door deze nu met nadruk te verwerken hopen we in de toekomst miscommunicatie onder uitzendbureaus te voorkomen.’