Ga mee op ‘The Journey of Transition’ van de luchtvaart

Het is bijna tijd voor de 18th Aviation Management Conference! Op 11 januari 2023 zullen meerdere sprekers, waaronder Stefanie Lotter (Vice President Global Air Fleet Planning DHL Express), Dirk Gemke (Director Governance, Alliances, Sustainability Air France-KLM) en Meiltje de Groot (CEO Groningen Airport Eelde) hun kennis delen over The Journey of Transition in de luchtvaart.

The Journey of Transition

De conferentie heeft als doel om beweging in de transitie te krijgen, waarbij de focus ligt op de combinatie tussen de huidige manier van werken en de nieuwe innovaties. Er wordt gekeken naar actuele onderwerpen binnen de luchtvaart zoals digitalisering, duurzaamheid en collaboratie die invloed hebben op de groei van de luchtvaartindustrie. Het is een unieke conferentie waar de belangrijke stappen voor 2035 in kaart worden gebracht, die op hun beurt essentieel zijn om de net zero-doelstellingen van de luchtvaart voor 2050 te behalen.

Ready to board?

De 18th Aviation Management Conference vindt plaats van 10:30 tot 17:00 uur, waarbij er ook mogelijkheid is tot netwerken tijdens de netwerkborrel. Het evenement vindt plaats in het Scarabee Experience Center te Hoofddorp, Hoeksteen 131. De entree bedraagt 20 euro en is inclusief een uitbreide lunch en amuse hapjes tijdens de netwerkborrel. Mis het niet en schaf uw tickets snel aan via deze link!

Let’s stay in touch!

Om updates en progressie met betrekking tot de 18th Aviation Management Conference te zien, volg ons via LinkedIn, Instagram en Facebook! Meer informatie over het schema en de sprekers? Bezoek de website: amconference.net.

Tot op 11 januari 2023!