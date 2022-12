Kabinet stopt uitkopen boeren door Schiphol toch niet

Het kabinet onderneemt geen actie tegen het uitkopen van boeren om hun stikstofruimte door Schiphol. Het luchthavenbedrijf zou daar eerst op aangesprokken worden door de minister van landbouw. Minister Piet Adema schreef deze week echter in een brief aan de Tweede Kamer dat hij daarop terugkomt. Dat is opmerkelijk want hij had eerder nog toegezegd aan Tweede Kamerlid Thom van Campen van coalitiegenoot VVD de luchthaven aan te spreken op deze praktijken.

Schiphol is hard bezig stikstofrechten op te kopen en dit bevalt een brede groep Kamerleden absoluut niet. Schiphol beschikt nog altijd niet over een natuurvergunning. Om die alsnog te verkrijgen heeft het bedrijf meer stikstofruimte nodig. De luchthaven probeert die nu te verwerven door boeren uit te kopen. Adema beantwoordde vragen aangaande deze praktijken in afwezigheid van stikstofminister Christianne van der Wal, die in Brussel was.

Anema geeft nu aan in een correctiebrief dat hij toen “abusievelijk” heeft gemeld Schiphol aan te zullen spreken. In de correctie zet de minister dit nu recht: “Op dit moment kunnen initiatiefnemers conform geldende wet- en regelgeving een natuurvergunning aanvragen en daarvoor indien nodig maatregelen treffen om negatieve effecten te mitigeren of te compenseren; wij spreken initiatiefnemers niet aan op het gebruik van deze mogelijkheden.” Het kabinet heeft wel aangegeven meer grip te willen krijgen op het proces van vergunningverlening door aanscherping van regelgeving rond het verwerven van grond en gebruik van stikstofbanken. Aldus Anema zal minister Van der Wal de Kamer hier later nog verder over informeren.

PAS-melders vs. Schiphol

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was een programma van de Nederlandse overheid dat werd gebruikt ter bescherming van natuurgebieden van het Europese Natura 2000-programma. Onder de PAS vielen bedrijven die geen vergunning hoefden aan te vragen omdat hun uitstoot beperkt was en derhalve konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting. In 2019 werd deze optie echter verworpen door een uitspraak van de Raad van State. Veel Kamerleden zijn van mening dat de natuur én de vroegere PAS-melders, waaronder dus boeren, voorrang hebben op Schiphol.