Nederlandse luchtmacht stuurt F-35’s naar Polen

De Koninklijke Luchtmacht stationeert in februari en maart acht F-35’s in Polen.

De acht toestellen komen op de in het noorden van Polen gelegen vliegbasis Malbork te staan. Vier F-35’s zullen worden ingezet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa, zoals Nederland die eerder dit jaar ook in Bulgarije verzorgde. De andere vier gevechtsvliegtuigen doorlopen een trainingsprogramma met bondgenoten, maar zijn zo nodig wel snel in te zetten. Met de inzet van de acht toestellen zegt Defensie niet alleen bij te willen dragen aan de verdediging van de oostflank van de NAVO, maar ook de bondgenoten in de regio gerust te willen stellen.

De bewakingstaak bestaat uit de zogenoemde quick reaction alert. De straaljagers kunnen binnen enkele minuten opstijgen om een toestel te onderscheppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een vliegtuig zich niet identificeert of zonder toestemming het luchtruim nadert. Twee F-35’s bewaken permanent het NAVO-luchtruim, de andere twee zijn reserve. Zo kan de inzet gegarandeerd worden.

