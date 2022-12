KLM en Schiphol lid van ‘bende van vijf’

‘Met Zuidasdok en een verlengde Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp zorgen we niet alleen voor de bereikbaarheid van onze regio voor het hele land, maar ook voor de inwoners in onze regio’, aldus Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam. Veel inwoners van deze stad vinden echter dat hun belangen worden verkwanseld ten faveure van de Zuidas en Schiphol. Omdat het betekent dat de lang begeerde brug over het IJ er weer niet komt.

‘2023 was het 183ste jaar dat de brug er niet kwam’, schrijft Bas Kok in de Brug, een buurtkrant voor Amsterdam Oost en omstreken. Hij memoreert dat de eerste serieuze ontwerpen voor een brugverbinding van het stadshart naar de noodkant al een feit waren in 1839. Na het rijksveto van 2015 werd eerder dit jaar besloten dat er twee bruggen over het IJ zouden komen plus een voetgangerspassage. Dat was buiten de waard omrekenen, aldus Kok: ‘Het IJ mag in Amsterdam liggen, de staat heeft er veel zeggenschap én de portemonnee.’

Gekaapt vliegtuig

In 2018 werd de landelijke politica Sharon Dijksma naar Amsterdam ‘geparachuteerd’ waarna zij ‘de economische machthebbers aan de zuidkant van de stad op één lijn bracht met de gemeente Haarlemmermeer’, bericht Kok. Deelnemers: KLM, Schiphol, NS, ProRail en de gemeente, door Het Parool aangeduid als ‘de bende van vijf.’ Het plan omvatte het Zuidasdok met een doorgetrokken Noord/Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp, inclusief grootschalige woning- en kantorenbouw in laatstgenoemde plaats. In het Amsterdamse Collegeakkoord van afgelopen voorjaar was geen woord terug te vinden over de bruggen over het IJ. ‘Afgewezen’, aldus de op dat moment kersverse wethouder Melanie van der Horst.

Zonder verder overleg met de gemeenteraad blijkt zij samen met Reinier van Dantzig, wethouder van Ruimtelijke Ordening, gehoor te hebben gegeven aan de wens van Rijkswaterstaat en Infrastructuur. ‘Geen hoofdstedeling wil straks aan de onfietsbare kant van Schiphol wonen in Hoofddorp tussen het gebulder van vliegtuigen’, schrijft Kok. ‘Het College (van Amsterdam; red) is een door Den Haag gekaapt vliegtuig dat zijn geldlading op de Zuidas en Schiphol moet lossen.’ De vervuilende en dikwijls overvolle dieselpontjes van de GVB zullen de komende jaren dan ook trouw hun heen-en-weer-tjes moeten blijven doen.