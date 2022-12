Vakbond over Ryanair: ‘Afschuwelijk beleid’

Het cabinepersoneel van Ryanair in België gaat tijdens zowel Oud en Nieuw als in het eerste weekend van januari staken om een minimumloon uitbetaald te krijgen.

Het merendeel van de 450 medewerkers is opgeroepen 30 en 31 december en 1 januari het werk neer te leggen, naar verwachting een drukke periode. Tevens zijn de vakbonden CNE en ACV Plus van plan ook nog op 7 en 8 januari te staken. Vooral Brussel Charleroi zal de gevolgen hiervan ondervinden. De werkonderbreking heeft gevolgen voor vijftien vliegtuigen van de low cost carrier die op de Belgische luchthaven gestationeerd zijn. Daarmee zou het aantal vertrekkende en aankomende Ryanair-vluchten van en naar Charleroi gehalveerd worden. Toestellen van de airline met het harpje op de staart die in andere landen vluchten uitvoeren, ondervinden geen hinder van de staking.

Arbeidsvoorwaarden

Vorige maand kondigde het Belgische vliegend personeel van Ryanair al een staking rond de kerstdagen aan. Zij uitten hun ongenoegen over hoe de luchtvaartmaatschappij met haar medewerkers omgaat sinds het opheffen van hub Brussel Zaventem. Ze eisten dan ook een vaste standplaats. Daarnaast is het personeel er niet over te spreken dat Ryanair hen onder druk zet om regelmatig ‘illegaal’ op andere bases te werken, waaronder Dublin en Londen. Daar zouden forse personeelstekorten heersen. Tevens stellen deze werknemers dat de low cost carrier de salarissen niet correct opgeeft aan de Belgische socialezekerheidsinstanties en soms zelfs lonen uitbetaalt die onder het nationale wettelijke minimum liggen. “We willen dat Ryanair de Belgische wetgeving respecteert en een einde maakt aan zijn agressieve en afschuwelijke beleid ten aanzien van zijn eigen personeel”, aldus Didier Lebbe, permanent secretaris van de CNE, tegenover Morningstar.