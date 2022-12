A380 opgewacht door hulpdiensten

Een Airbus A380 van Qantas heeft een ongeplande landing gemaakt in Baku (Azerbeidzjan). Reden daarvoor was mogelijke rookontwikkeling in het vrachtruim.

Het toestel, registratie VH-OQH, steeg om donderdag 1:00 uur lokale tijd op vanuit Singapore om op weg te gaan naar Londen Heathrow. Daarvoor was de A380 geland vanuit Sydney. Na circa negen uur te hebben gevlogen besloten de vliegers ter hoogte van het midden van Georgië om te keren richting Baku. Op dat moment hadden zij een zogeheten Squawk 7700-signaal afgegeven, een code die piloten gebruiken om luchtverkeersleiders door te geven dat sprake is van een noodsituatie.

Boven Georgië maakt de A380 een U-bocht richting Baku © Flightradar24.com

Mogelijke rookontwikkeling

De piloten namen waar dat het rooklampje aangaf dat mogelijk rook in het vrachtruim aanwezig was. Dit zou zelfs op brand kunnen wijzen. Hulpdiensten wachtten dan ook de A380 van Qantas op. Zij zagen dat de machine 45 minuten na het afgeven van de squawk-code veilig landde op de luchthaven van Baku. Niemand raakte bij de ongeplande landing gewond. ‘Hoewel het waarschijnlijk ging om een storing in de sensor, week het vliegtuig wegens veiligheidsoverwegingen uit naar Baku. De eerste onderzoeken leverden geen aanwijzingen op voor rook in het vrachtruim’, laat een woordvoerder van The Guardian weten.

Photographs taken shortly after landing this morning of the Qantas A380 VH-OQH at Heydar Aliyev Int’l Airport.



Flight #QF1 was flying from Singapore @ChangiAirport to London @HeathrowAirport when it was diverted to Baku earlier today.



Photos by Trend News Agency @trend_en. pic.twitter.com/Tu1vhe1cWM — Mohammed Firaas Naeem (@mofiraas) December 23, 2022

Vervolg van de reis

In Baku konden de passagiers het vliegtuig niet uit, omdat Qantas op die luchthaven geen grondpersoneel heeft aangezien zij daar niet op vliegt. Uiteindelijk kregen zij te horen dat ze een nacht in Azerbeidzjan moesten doorbrengen, al overwoog de luchtvaartmaatschappij technici uit Londen te laten overvliegen. Een ander toestel naar Baku sturen was eveneens een optie.

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A380 nog steeds aan de grond staat in Baku. Het vliegtuig zal naar verwachting leeg doorvliegen naar Londen. Op sociale media gaan geruchten rond dat een vervangende A380 vanuit Sydney gestuurd is om de gestrande passagiers op te pikken. Hoe de vracht uiteindelijk op de plaats van bestemming aankomt, is nog onduidelijk. In de tussentijd voerde Qantas een andere lijndienst tussen Singapore en Londen wel gewoon uit.