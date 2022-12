Na inspectie tóch weer incident A330 Korean Air

Een Airbus A330 van Korean Air landde afgelopen week met een uitgeschakelde motor op de luchthaven van Seoul.

Op 21 december vertrok de machine, registratie HL8227, om 11:55 uur lokale tijd vanuit Seattle naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Aan boord zaten 202 passagiers en veertien bemanningsleden. Tijdens de daling zouden de piloten volgens AV Herald op een hoogte van ongeveer twee kilometer de rechtermotor hebben uitgezet. De precieze oorzaak is nog niet vast te stellen, al wordt aangenomen dat het te maken heeft met een anomalie. De vliegers slaagden erin veilig te landen. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A330 vandaag de dag nog steeds aan de grond staat.

Op een hoogte van twee kilometer werd één motor uitgeschakeld © Flightradar24.com

Andere incidenten

Het is het derde incident in twee maanden. Het eerste geval vond plaats op 23 oktober toen een A330 vanuit Seoul op weg was naar Cebu, in de Filipijnen. De vliegers deden twee landingspogingen, zonder daarin te slagen. Uiteindelijk landde het toestel alsnog, maar raakte het van de baan. Op afbeeldingen viel te zien dat de machine fors is beschadigd. Niemand raakte echter gewond.

Een week later deed zich een tweede incident met een A330 voor. Vlak na take-off vanuit Seoul was aan boord een luide knal hoorbaar, afkomstig van een van de motoren. Tevens waren vonken zichtbaar. Ook toen besloten de piloten de desbetreffende motor uit te schakelen. Het vliegtuig keerde terug naar de luchthaven waarvan het opgestegen was. Wederom landde de A330 zonder problemen en bleef iedereen ongedeerd.

LOOK: The Mactan Cebu International Airport has suspended its operations until this morning "to allow for the safe removal of the aircraft."



All international and domestic flights to and from MCIA are canceled until further notice per GMCAC. | via @feanneperez pic.twitter.com/5q08NprW1Y — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 23, 2022

Korean Air nam maatregelen

Als gevolg hiervan besloot Korean Air haar 24 Airbus A330’s tijdelijk uit dienst te nemen voor een ‘intensieve inspectie’. Daarbij ging de luchtvaartmaatschappij ertoe over zes oudere van deze machines uit te faseren, al is nog niet duidelijk wanneer dit staat te gebeuren. ‘Ter voorbereiding op de rentree van de A330’s hebben we sinds 23 oktober op twintig overzeese luchthavens de veiligheids- en serviceprocedures geïnspecteerd, inclusief de grondoperaties, en nemen we onmiddellijk maatregelen om de veiligheid waar nodig te verbeteren’, verklaarde Korean Air eerder tegenover Simple Flying.