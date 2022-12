Ryanair houdt alle vliegtuigen aan de grond

Waar veel maatschappijen de dagen voor kerst een grote toename in de vraag naar vliegreizen zien, geeft eerste kerstdag weer een dip. Bij weinig maatschappijen is deze dip zo groot als bij Ryanair.

De Ierse prijsvechter houdt op eerste kerstdag, zoals elk jaar, haar volledige vloot op de grond. Er is op eerste kerstdag onvoldoende vraag voor Ryanair om, op de meeste routes, rendabel te kunnen opereren.

Vrijwel alle Europese maatschappijen hanteren een sterk gereduceerd schema rond de kerstdagen. Het is echter ongebruikelijk dat een maatschappij al haar vluchten schrapt op een feestdag.

Ryanair is in staat om haar vloot relatief eenvoudig aan de grond te houden omdat het bedrijf haar bemanningen niet hoeft onder te brengen in hotels. In principe komen alle vliegtuigen en bemanningen van de maatschappij na hun dienst weer terug op hun standplaats. Hierdoor is het roostertechnisch eenvoudig om de operatie een dag stil te leggen.