TAP gefileerd: ‘Prachtig gebrek aan respect’

De Braziliaanse voetballer Raphinha heeft geen goed woord over voor TAP. De international zat drie uur lang vast aan boord.

De voetballer, die deelnam aan het WK, maar door Kroatië met zijn ploeg in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld werd, was vanuit Brazilië onderweg naar Barcelona om voorbereidingen te treffen voor de tweede seizoenshelft met FC Barcelona. Samen met zijn zwangere verloofde reisde hij met TAP via Lissabon naar Barcelona. Daar ging het mis. In Lissabon zat hij drie uur vast in het vliegtuig. De reden daarvan is niet bekend.

Raphinha arrasa TAP: "Gostaria de agradecer à TAP por deixar-me no avião parado há mais de uma hora. Muita gente fez escala e não conseguiu almoçar, eu sou uma dessas pessoas e disseram que não nos vão dar lanche nem nada. Que bela falta de respeito." pic.twitter.com/2HZLkQQNW3 — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 20, 2022

De vertraging schoot bij de Braziliaan in het verkeerde keelgat. Vooral hoe TAP acteerde, zinde Raphinha niet. ‘Ik wil TAP bedanken dat ze ons meer dan een uur in het vliegtuig hebben laten zitten. En nu informeren ze ons dat we nog een uur in het vliegtuig moeten zitten zonder eruit te mogen, dus we zitten nu al twee uur vast. Detail: veel mensen hadden een tussenstop en konden niet lunchen. Ik ben een van die mensen en ze zeiden dat ze ons geen lunch of iets dergelijks gingen geven’, schreef de woedende aanvaller op zijn Instagram-story volgens Daily Star.

Problemen nog niet voorbij

Uiteindelijk arriveerde hij in Barcelona, maar toen waren de problemen nog niet opgelost. ‘Wat een prachtig gebrek aan respect bij TAP. Nogmaals bedankt, TAP, voor het drie uur vertragen van een vlucht. Ze hebben het voor elkaar gekregen om twee tassen kwijt te maken’, vervolgde hij later. Ondanks de omstandigheden heeft Raphinha de training bij FC Barcelona hervat en maakt hij zich op voor de eerste competitiewedstrijd die na het WK tegen Espanyol op 31 december plaatsvindt.