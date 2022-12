Buitenkansje: KLM’ers zetten kersttrui op Marktplaats

De speciale KLM-kersttrui van dit jaar is inmiddels al meer dan zestig keer te vinden op Marktplaats, zo meldt RTL Nieuws.

Wie zitten er deze dagen warm bij met een schitterende KLM-kersttrui? Zeker zestig KLM’ers in ieder geval niet: zij zetten de kersttrui die ze intern voor een klein bedrag konden aanschaffen te koop op Marktplaats. Viel hij niet in de smaak? Of zagen medewerkers in dat de trui wel eens waarde zou kunnen hebben voor de verzamelaar? De trui wordt nu in veel gevallen voor de bedragen rond de zestig euro aangeboden.

De keuze is reuze

Op de trui zie je het KLM-logo terug, samen met een KLM-toestel dat wordt bemand door de kerstman. Een ludieke toespeling op de grijsgedraaide kersthit van Mariah Carey siert de borst: ‘All I want for Christmas is Blue’. Toch lijkt het erop dat een deel van de mensen die de kersttrui ontvingen hier net een beetje anders over dacht. Gelukkig biedt dit weer kansen voor de fans. Met verschillende maten en genoeg aanbod is de keuze daadwerkelijk reuze. En voor wie zestig euro net iets te gortig vindt: een slecht bod na de feestdagen doet wellicht wonderen!