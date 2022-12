Hoera! Vliegtuigweken! | Column

Het zal de lezers van dit platform wel plezier doen dat de jaarlijkse vliegtuigweken weer aangebroken zijn!

Het is altijd een bijzondere tijd. In alle winkels, winkelcentra en supermarkten hangen gigantische hoeveelheden vliegtuigmodellen. Alle etenswaren zitten in speciale vliegtuigdoosjes, -pakjes en -blikjes, terwijl uit de plafondluidsprekertjes constant het opstijgen van vliegtuigen te horen is: van de goeie oude Dakota tot de B747-Jumbojet, en natuurlijk ook de B-52.

Zet u de tv aan, dan zijn daar op élke zender, en niet alleen op Discovery Channel, programma’s over vliegtuigen. Ja, zelfs de weerman van de televisie heeft een lederen vliegpet op, of een vliegersbril nonchalant op het voorhoofd!

Buiten op straat is het natuurlijk ook één en al vliegtuig. In alle voortuinen staan vliegtuigmodellen, compleet met draaiende propellers. Deze versierselen worden op speciale vliegtuigmarkten verkocht, waarvoor natuurlijk gigantische opstoppingen ontstaan, omdat iedereen ze tegelijkertijd wil hebben. Maar dat zijn natuurlijk allemaal alleen maar materiële genoegens. Het belangrijkste is: iedereen is in vliegtuigstemming!

Er wordt constant over vliegtuigen gepraat. Thuis, maar ook in cafés en restaurants. De horeca organiseert zelfs speciale vliegtuigbijeenkomsten en -maaltijden, waarbij alles natuurlijk uitbundig ‘aereonautisch’ versierd is. Midden op tafel staat een groot glanzend vliegtuigmodel, aan de muren hangen posters en plastic propellers. En u begrijpt: via de luidsprekers ronken de vliegtuigen af en aan! U krijgt tientallen mails en sms’en meer dan normaal, waarin u op allerlei grappige manieren vooral prettige vliegtuigweken toegewenst worden.

Maar het mooiste van alles is toch wel dat die vliegtuigweken elk jaar weer terugkeren. Lang kun je er naar uitkijken, en iedereen vraagt elkaar: wat ga jij met de vliegtuigweken doen?

Jaap: “Ik mis wel het een en ander. Met name het hoogtepunt: de avond dat op allerlei verlaten vliegvelden stil wordt gestaan bij de geboorte van het allereerste vliegtuig, en waar de pioniers van weleer eerbiedig herdacht worden. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de allerlaatste vlucht van het allerlaatste vliegtuig. En elk jaar weer wordt de hoop uitgesproken dat het vliegtuig eens weer zal herrijzen: mooier, schoner en stiller dan ooit!”

Menno: “Klinkt als een enorm gezellig kinderfeest maar ik vrees dat je problemen gaat krijgen met de helikopterfans.”

Anton: “En je vergeet nog, dat krimpen, opengaan, niet gesloten worden, of zelfs doorstarten van vliegvelden in tv-talkshows niet van de lucht is.”

Ron: “Als dit gepubliceerd zou worden, zou ik na de derde zin al afhaken. Flauw. Ik vraag me af in welke gemoedstoestand dit is geschreven!”

‘Air Force Photo’ Cris: “Hele fijne vliegtuigweken Goof!”