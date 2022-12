Nieuwe Duitse maatschappij kiest voor Airbus A340

De Duitse start-up USC, Universal Sky Carrier, heeft twee Airbus A340’s, een -300 en een -600, aangeschaft die voorheen voor South African Airways vlogen.

USC wil de vliegtuigen inzetten voor longhaul-chartervluchten, zowel voor vracht als passagiers. Het is aannemelijk dat een van de twee aangeschafte toestellen wordt omgebouwd tot vrachtvliegtuig, al is dat nog niet bevestigd.

Wanneer het in Frankfurt gevestigde bedrijf de vliegtuigen in dienst neemt is nog onbekend. Voorlopig moet de maatschappij nog wachten op een AOC, een Air Operator Certificate. Dat kan nog maanden in beslag nemen.

Alhoewel de keuze voor de A340 opmerkelijk lijkt, is dat niet het geval. Omdat het type veel onderdelen deelt met de A330 zijn de machines relatief goedkoop te onderhouden. Daarnaast hoeven de toestellen dankzij de lage aanschafprijs niet frequent te worden ingezet om rendabel te kunnen zijn.

Enkele jaren geleden begon Air Belgium ook met een vloot van Airbus A340’s. Inmiddels heeft de maatschappij de viermotorige vliegtuigen ingeruild voor modernere A330neo’s.